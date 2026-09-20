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Елена Прилепко получила главный приз викторины фестиваля «Хлеб Ямала»

Елена Прилепко получила главный приз викторины фестиваля «Хлеб Ямала»

Семья из Надыма выиграла квартиру в Тюмени. Главный приз викторины фестиваля «Хлеб Ямала» достался Елене Прилепко.

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