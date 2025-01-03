Правила безопасности, если вы отправились отдыхать на каток

Как не уехать в травмпункт senivpetro / ru.freepik.com Казалось бы, какие опасности могут поджидать на катке, который каждую зиму мы все посещаем с детства? Эксперт по выживанию Виталий Алексеев подсказал нам несколько обязательных к исполнению правил, которые помогут избежать неприятностей и травм на льду в эти праздники.