Силовики выступили против легализации «белых» хакеров. А те опасаются уголовного преследования

Генпрокуратура, Следственный комитет и МВД выступили против внесения в Уголовный кодекс поправок, которые легализуют использование вредоносного софта «белыми» хакерамиКак сообщает РБК, обсуждение соответствующих поправок накануне прошло в Госдуме.
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