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Царьград

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Власти Казахстана заявили об отказе помогать России в обходе санкций

Власти Казахстана заявили об отказе помогать России в обходе санкций

Казахстан не вступал в санкционные меры против России.Несмотря на то что Казахстан не поддержал санкции против России, Астана выражает решительное неприятие использования своей территории для обхода этих ограничений.

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АндрейБорков
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