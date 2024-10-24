Власти Казахстана заявили об отказе помогать России в обходе санкций

Казахстан не вступал в санкционные меры против России.Несмотря на то что Казахстан не поддержал санкции против России, Астана выражает решительное неприятие использования своей территории для обхода этих ограничений.
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