«Обитель зла» 2026: главный герой — курьер, который боится монстров и не умеет стрелять

Новая «Обитель зла» — кино необычное уже по самой задумке. Снято по вселенной знаменитой игровой серии, но экранизацией при этом не является.
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