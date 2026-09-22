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«Обитель зла» 2026: главный герой — курьер, который боится монстров и не умеет стрелять

«Обитель зла» 2026: главный герой — курьер, который боится монстров и не умеет стрелять

Новая «Обитель зла» — кино необычное уже по самой задумке. Снято по вселенной знаменитой игровой серии, но экранизацией при этом не является.

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