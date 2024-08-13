В ООН осудили обстрел Лисичанска ВСУ кассетными снарядами

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя удар ВСУ кассетными боеприпасами по Лисичанску, во вторник, 13 августа заявил, что выступают против применения таких снарядов, – сообщает ТАСС.
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