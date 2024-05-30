Чите вернули мэра

Гордума на сегодняшнем заседании приняла поправки в Устав Читы в соответствии с принятым Законом Забайкальского края, согласно которому устраняется двуглавая система управления и возвращается должность мэра.
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