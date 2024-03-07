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Лига конференций. 1/8 финала. «Вилла» в гостях у «Аякса», «Фиорентина» сыграет с «Маккаби» Хайфа

«Фиорентина» встретится на выезде с «Маккаби» Хайфа. Лига конференций 1/8 финала Первые матчи Штурм Австрия – Лилль Франция Дата проведения 7 марта, 20.

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