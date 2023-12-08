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Охлобыстин рассказал, как Пугачева вставляла палки в колеса молодому SHAMAN

Охлобыстин рассказал, как Пугачева вставляла палки в колеса молодому SHAMAN

Актер Иван Охлобыстин, известный своими патриотическими взглядами и активной поддержкой бойцов на передовой, рассказал о том, кто однажды помешал молодому таланту пробиться наверх.

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