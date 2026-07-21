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После угроз Трампа ударить по ядерным объектам Ирана в воздух подняты B-1 Lancer

После угроз Трампа ударить по ядерным объектам Ирана в воздух подняты B-1 Lancer Одновременно с заявлениями Дональда Трампа о возможных ударах по иранским ядер.

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