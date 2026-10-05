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Татар-информ

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Дизайнер из Набережных Челнов представила коллекцию на Московской неделе моды

Дизайнер из Набережных Челнов представила коллекцию на Московской неделе моды

Дизайнер из Набережных Челнов Регина Муратова представила коллекцию весна-лето 2027 «Цветение лотоса» в рамках Московской недели моды.

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