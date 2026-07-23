Гробовая тишина: потери США на Иранской войне занижаются в сотни раз

Гулька Вот бы и наши так с усраинкой и гейропкой, особенно с бриташкой!

Аркадий Цыганов Никто народу не объяснит: почему иранцы мочат США и всех их помощников, а у нас в отношении вражин западных лишь красные линии? Много мыслей у людей.