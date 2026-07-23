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Спички - не игрушка

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Гробовая тишина: потери США на Иранской войне занижаются в сотни раз

Гробовая тишина: потери США на Иранской войне занижаются в сотни раз

   Как Пентагон прячет от Трампа трупы американских солдат Военная доктрина Пентагона, выстраивавшаяся десятилетиями на принципе абсолютной безнаказанности, рассыпается под ударами асимметричных ответов Тегерана.

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Комментарии
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Гулька
Вот бы и наши так с усраинкой и гейропкой, особенно с бриташкой!
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1 м.
Аркадий Цыганов
Никто народу не объяснит: почему иранцы мочат США и  всех их помощников, а у нас в отношении вражин западных лишь красные линии? Много мыслей у людей.
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1 м.
СБ
Сергей Бунцов
Вступает в должность очередной президент США и опять претензии, требования, условия к другим странам и снова война.
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1 м.