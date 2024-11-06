Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Теперь Штаты свернут войну на Украине – Арестович

Теперь Штаты свернут войну на Украине – Арестович

Соединенные Штаты будут прекращать войну на Украине, независимо от того, кто победит на президентских выборах.

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Комментарии
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Надежда
При ЛЮБОМ президенте теневое правительство будет вести войну с Россией! Закончатся хохлы, заставят других марионеток быть &quot;мясом&quot;...
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