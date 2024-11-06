Соединенные Штаты будут прекращать войну на Украине, независимо от того, кто победит на президентских выборах.
Теперь Штаты свернут войну на Украине – Арестович
Комментарии
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Надежда
При ЛЮБОМ президенте теневое правительство будет вести войну с Россией! Закончатся хохлы, заставят других марионеток быть "мясом"...
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15 час.
Misha Glusch
проект руина давно сдулся, люси
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12 час.
ВлаДимир
Болтовня этого персонажа недорого стоит.
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11 час.
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