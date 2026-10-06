На площади Мичурина автобус врезался в трактор

По словам очевидцев, авария случилась на кругу, расположенном на площади Мичурина. Водитель трактора остановился, что пропустить перестраивающийся учебный автомобиль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- С начала года в Р...
- С начала года в Р...
- ХЛ При сжигании сруб...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым