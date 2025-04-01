«По ходу мы их не прокормим»: сургутский чат атаковали профессиональные льготники. Чиновники срочно ищут 5 млрд рублей на квартиры мигрантам

чиновников расстреливать надо а имущества вернуть от продажи россиянам а не государствам чиновникам жирать!

Елена Хараничева

У них разруха и нищета в их государствах, они к нам приехали довести нашу страну до нищеты! Почему им дают гражданство чуть ли ни в аэропорту по прилету?