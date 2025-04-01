«По ходу мы их не прокормим»: сургутский чат атаковали профессиональные льготники. Чиновники срочно ищут 5 млрд рублей на квартиры мигрантам

Мигрантские сводки Фото: скришот из видео и сайта Царьград В многонациональном Сургуте за год количество получателей субсидий для «нуждающихся» внезапно для правительства выросло на 40 тысяч человек.
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