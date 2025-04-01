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«По ходу мы их не прокормим»: сургутский чат атаковали профессиональные льготники. Чиновники срочно ищут 5 млрд рублей на квартиры мигрантам

«По ходу мы их не прокормим»: сургутский чат атаковали профессиональные льготники. Чиновники срочно ищут 5 млрд рублей на квартиры мигрантам

Мигрантские сводки Фото: скришот из видео и сайта Царьград В многонациональном Сургуте за год количество получателей субсидий для «нуждающихся» внезапно для правительства выросло на 40 тысяч человек.

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Комментарии
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О
Он
Пора в Сургуте высаживать Бастрыкину десант следователей и наводить порядок среди чиновников и лепутатов
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8 час.
сергей дружкин
чиновников расстреливать надо а имущества вернуть от продажи россиянам а не государствам чиновникам жирать!
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7 час.
Елена Хараничева
У них разруха и нищета в их государствах, они к нам приехали довести нашу страну до нищеты! Почему им дают гражданство чуть ли ни в аэропорту по прилету?
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3 час.
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