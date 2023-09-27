Болгарский парламент «усилит» ПВО Украины некондиционными ракетами

Эксперты прогнозируют новые удары ВСУ по домам и соседям Скоро ПВО Украины получит мощное подкрепление: парламент Болгарии, одобрил законопроект о безвозмездной передаче Украине неисправных ракет зенитных ракетных систем С-300.
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