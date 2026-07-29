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SPLETNIK

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Экс-жена Павла Буре показала первое фото с их детьми после скандального развода

Экс-жена Павла Буре показала первое фото с их детьми после скандального развода

Бывшая жена легенды мирового хоккея Павла Буре, которая недавно со скандалом развелась с ним, опубликовала фото с их тремя детьми.

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