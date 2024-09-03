Кроссоверы дешевле 1,9 млн рублей – 6 лучших вариантов

ЧТО ИЩЕМ? Среднеразмерный кроссовер 4×2 Возраст: 5–10 лет Пробег: до 150 тысяч км Цена: до 1,9 млн ₽ Hyundai Tucson IIIДлина 4480 мм, клиренс 182 мм, багажник 488 лПродавали параллельно с «четвертым» Kia Sportage.