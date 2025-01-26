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6 бесполезных кухонных предметов, которые не стоят своих денег, и чем их заменить

6 бесполезных кухонных предметов, которые не стоят своих денег, и чем их заменить

Рассказываем, как избежать проблем на кухне и сэкономить на ненужных приборах. Независимо от вашего уровня кулинарного мастерства, вы наверняка сталкивались с на первый взгляд полезными кухонными инструментами, которые не оправдывают ожиданий.

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