Молдова и Болгария расширят торговлю и сотрудничество в энергетике 

Болгария откроет в Тараклии филиал Университета им. Ангела Кынчева из г. Русе, а инвестиционные агентства будут теснее сотрудничать на основе соглашения, подписанного сегодня на IX заседании молдавско-болгарской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоялось в Кишиневе.