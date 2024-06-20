«Это спасет много жизней» – в США допустили ликвидацию украинской верхушки

Если Киев не пойдёт прекращение войны, Москва может ликвидировать украинское руководство. Об этом в эфире интернет-канала «The Duran» заявил американский юрист, политический аналитик, бывший старший советник по внешней политике Джим Джатрас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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