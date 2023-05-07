Слово и дело

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Большой концерт «Би-2» в Москве оказался под угрозой срыва

Большой концерт «Би-2» в Москве оказался под угрозой срыва

Концерт группы «Би-2» в российской столице может не состояться. Билеты на большой концерт группы «Би-2» в Москве пропали из продажи.

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