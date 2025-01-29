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Царьград

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Мизулину допросили по делу об угрозах от треш-стримера

Мизулину допросили по делу об угрозах от треш-стримера

Допрос главы Лиги безопасного интернета прошёл в Кировском районном суде Ярославля.Главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину допросили по делу треш-стримера Аслана Дурдиева, который обвиняется в угрозах убийством.

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