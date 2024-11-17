Президент Колумбии: Конференция по Украине невозможна без участия России

Президент Колумбии Густаво Петро в своем заявлении в социальной сети X отметил, что участие России в мирной конференции по Украине является обязательным условием для достижения согласия и урегулирования конфликта.
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