Наказывать за отказ от медицины и нездоровые привычки? Я только за!

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕЗдоровьеНаказывать за отказ от медицины и нездоровые привычки? Я только за! Анастасия Миронова Суперидея Анастасии Раковой - все готова за нее простить чиновнице из моей родной Тюмени.Вернуться к статье205НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИринаДа сразу уж смертную казнь для них введите, что мелочитесь?АЕАлександр ЕньшинНепонятно, дура или сволочь писала?Людмила РедькоРациональное зерно естьМарина ПольскаяЭт точно. Лечить не хотят и что к ним ходить. Мужу уколы надо колоть а они говорят не кому все на Ковиде. Ерунда какая то.ННаталияБред какой-то! Медицина ниже плинтуса, качество продуктов для обычных людей- там же, спорт для детей- платный, тарифы ЖКХ запредельные... можно продолжать бесконечно. Люди вынуждены просто выживать. Какие тут могут быть здоровье и здоровый образ жизни.Людмила РедькоПитаться курицей, а не чипсами, гулять в парке и там же качаться на снарядах, а не ударять по пивасику - глядишь и здоровья прибавитсяННаталияХотелось бы, чтобы так и было, но: курица для "народа"-с гормонами, хлором и антибиотиками, парков маловато, снаряды есть не во всех парках , да и времени часто нет, особенно у родителей с детьми дошкольного и школьного возраста. Нормальные фрукты и овощи доступны не всем. Насчет пива и чипсов- правильно, но реклама этих вещей подсаживает на них молодежь.Людмила РедькоКто хочет - тот ищет способы, кто не хочет - тот отговорки. Хотите курицу без гормонов? Живите в деревне, место для зарядки можно найти где угодно, было бы желание. Всегда есть выбор. И рекламы пива по ТВ нет уже лет 15.Владимир Самойленкоты када последний раз телевизор смотрела? я вчера. а там Балтика, амстел и Козел. похер шо безалкогольное. всё равно - ПИВО. да и чипсы с пепси или колой не отстают. а вот про деревню - это ваще шедевр. а копать палкой-копалкой будешь? или руками? ну ежели все в деревню переедут, то хто на заводах работать будет? да и штрафуют щас по деревням. то за ромашку с мятой, то за петрушку. де деньги на штрафы брать?Дмитрий Соловьевкурица антибиотиками нашпигованаЛюдмила РедькоНу поной еще. Передергивать не надо. У человека может испортиться здоровье по объективным причинам, а может сам человек его старательно гробить. Если вы, допустим, курите, то какое отношение имеет к этому курица?Александр БлизнюкА чем колят и кормят тех курей?Светлана ШафрановскаяАвтору статьи Мироновой надо срочно бежать лечиться к психиатру. Потом будет поздно А за такие высказывания чиновницу надо гнать с работы. Сегодня врачи смотрят в компьютер и к пациенту не подходят. А на нас пенсионеров вообще им наплевать. У меня была опухоль спинного мозга, боли, а на МРТ только платно сказала врач. Пошла за деньги, я тогда еще работала, мне было 60 Дальше мне повезло попала на операцию к хорошему нейрохирургу и до 70лет доработала .4 года не работаю, пошла обследоваться к врачам- ссылка на возраст.Ирина52Во-первых, тот же варикоз лично у меня появился в 12 лет,и весила я вполне нормально для своего возраста. Во-вторых, я знаю людей, у кого варикоз появился при весе 70 кг и росте 180. Причина: работа по 12 часов СТОЯ. А другую работу в нашем городе не найти. Выбор: либо доконать себя ,умерев без работы от голода сегодня, либо в перспективе ,кроме варикоза, получить все его следствия. КТО ВИНОВАТ? Создают концлагерные условия, а потом хотят с заключенных брать плату как за пятизвездночный отель... Ну а о том, что ГОД под предлогом ковида в бесплатных поликлиниках приема не было, а сейчас там специалистов нет - видимо, мелочевка, и поминать не стоит...ЭТО государство нуждается в хрониках и его создает,сделав всю медицину коммерческой (страховую - косвенно, платную непосредственно). В любом случае выгодны больные люди,а не здоровые. Поэтому фастфуд и заместил нормальную еду на полках супермакетов.Горбатюк ВалерийАвтору хорошо бы погуглить фотографии американцев 50-60-х годов, когда у них в США вредные привычки цвели пышным цветом. И сравнить с нынешними, когда они свей толпой свихнулись на ЗОЖ. Чуть больше полувека и ... в погоне за здоровьем вполне нормальное население превратилось в стадо гиппопотамов, с трудом могущих передвигаться самостоятельноСергей КудрявцевМиронова, перед тем, как обличать весь белый свет в переедании, запущенном здоровье и прочем непотребстве, напряги мозг (если есть): каждый человек индивидуален и неповторим. Раньше он получал внимание, лекарства и медпомощь от государства. Теперь путинский капитализм на него плюёт, а все потуги, к-рые мы видим по ТВ, есть не что иное, как обман и популизм. Я у этой власти ни копейки не попросил, потому что знаю: у вора просить бесполезно. Лекарства покупаю на свои пенсионные, за ЖКХ также плачу из своих, а болезни заработал на службе. Слышь ты, ...учка московская!Сергей КудрявцевМиронова, перед тем, как обличать весь белый свет в переедании, запущенном здоровье и прочем непотребстве, напряги мозг (если есть): каждый человек индивидуален и неповторим. Раньше он получал внимание, лекарства и медпомощь от государства. Теперь путинский капитализм на него плюёт, а все потуги, к-рые мы видим по ТВ, есть не что иное, как обман и популизм. Я у этой власти ни копейки не попросил, потому что знаю: у вора просить бесполезно. Лекарства покупаю на свои пенсионные, за ЖКХ также плачу из своих, а болезни заработал на службе. Слышь ты, ...учка московская!Алексей СмирновДля начала нужно разобраться. что мы едим. какую воду мы пьём. как соблюдаюся условия охраны труда на частных предприятиях. проводятся ли плановые мед. осмотры для профилактики заболеваний и т.д. и т.п. И вот только после того как на продукты питания. одежду. косметику. бытовую химию и т.д. будут введены ГОСТы (и мы поймём. что в стране жуткий дефицит товаров. использование которых не вредит здоровью), тогда можно начинать штрафовать граждан.Дмитрий Соловьевавтор, а как насчет ядовитой жратвы, которую люди вынуждены употреблять ? еще - государство обязано на народ работать, не надо ля-ля про что-то там бесплатное, а если кто на шее НАРОДА сидит так то самое "государство"Варюша ПодругаСтыдно даже читать....а не только обсуждать!Комментировать
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