День написания писем в будущее отмечается ежегодно 19 октября. В честь этого пресс-служба УФПС ЯНАО рассказала северянам о трех способах отправки весточки самому себе в будущее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- G Минтранс оценил р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым