Президент Турции Эрдоган планирует встретиться с Путиным на полях саммита ШОС в Казахстане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу Habertürk.
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