С 9 мая «Пятерочка», «Ашан» и «Магнит» снизят цены

Крупные торговые сети «Пятерочка», «Ашан» и «Магнит» объявили о снижении цен с 9 мая 2022 года. Согласно результатам исследования, проведенного в Самаре, лидером по самым доступным ценам на товары первой необходимости стал гипермаркет «Ашан».