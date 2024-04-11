Тульский бизнес-защитник встретился с предпринимателями города Новомосковск

10 апреля 2024 года уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области Александр Головин принял участие в заседании Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата при администрации муниципального образования город Новомосковск.
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