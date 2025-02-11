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Осужденный за теракт в российском аэропорту обжаловал в суде полученные в СИЗО взыскания

Осужденный за теракт в российском аэропорту обжаловал в суде полученные в СИЗО взыскания

Пожизненно осужденный Ислам Яндиев (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) потребовал через суд отменить свыше 30 дисциплинарных взысканий, полученных им во время пребывания в СИЗО.

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