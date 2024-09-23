На Украине начали борьбу с видеофиксацией принудительной мобилизации

ОДЕССА, 23 сентября, ФедералПресс. Глава Одесского областного территориального центра комплектования (ТЦК) Юрий Пуйко сообщил о начале активной борьбы с видеофиксацией случаев принудительной мобилизации, которая якобы проводится «по заказу врагов».
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