Пережившие бомбардировку Хиросимы японцы требуют запретить ядерное оружие

Виктор Полуэктов

Запретить-то можно. Только англосаксы, американцы и их члены стаи это запрещение выполнять точно не будут. Или будут, но так, что у остальных стран ЯО не останется, а у них точно имеется и по уважительным причинам. Оспаривать которые рискованно и не рекомендуется. Им оно жизненно необходимо для доминирования в мире. И от этого никуда не денешься. Это как законы физики. И ещё: в Стране Восходящего Солнца "до сих пор не забывают ту чудовищную трагедию", но напрочь исчезло из истории, архивов, информационного поля и массового сознания то, КТО ИМЕННО БОМБИЛ атомными бомбами японские густонаселённые города в августе 1945-го года. Чьи были бомбардировщики, кто были пилоты, чьи именно были бомбы "малыш" и "толстяк". И кем именно был дан преступный приказ ударить ядерными бомбами по уже задыхающейся и проигравшей войну островной стране - напоказ всему миру. У которого такого страшного оружия ещё попросту не было. Японцам внедрили в мозги, что вина за эти бесчеловечные бомбовые удары лежит на русских. И они теперь готовы стоять против русских на стороне американских союзников. Убийц сотен тысяч своих соотечественников, сгоревших в ядерном пекле или умерших от последствий радиации... .