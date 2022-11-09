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Эвра советует ван де Беку уехать из Англии: «Хороший игрок, но его не уважают. Напоминает ситуацию со Мхитаряном и Алексисом»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра призвал Донни ван де Бека сменить клуб. «Когда мы подписали ван де Бека, я первым спросил, зачем мы взяли еще одного хавбека, когда нам нужен защитник.

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