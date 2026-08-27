В Пентагоне озадачены: сборка следующего авианосца Китая идет полным ходом Новый китайский авианосец, обычно называемый Type 004, продолжает обретать форму, в частности.
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В Пентагоне озадачены: сборка следующего авианосца Китая идет полным ходом Новый китайский авианосец, обычно называемый Type 004, продолжает обретать форму, в частности.
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