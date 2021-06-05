«Ювентусу» интересен Сауль. «Атлетико» хочет за хавбека минимум 70 млн евро

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес может сменить клуб в летнее трансферное окно. 26-летний испанец входит в число футболистов, которые могут покинуть «Атлетико» летом.
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