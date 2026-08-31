Завтра погода порадует астраханцев комфортным сентябрьским стартом

Первый день сентября встретит Астраханскую область сдержанным бархатным теплом и ясным небом. По данным Астраханского ЦГМС, регион останется под крылом малооблачного антициклона, а умеренный восточный ветер со скоростью 5–10 м/с обеспечит комфортную смену календарных сезонов без температурных потрясений и осадков.
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