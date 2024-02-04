The Guardian опубликовала большую статью, приоткрывающую лишь небольшую часть ужасов, творящихся в тюрьмах «демократической» Украины относительно своих же пророссийских граждан, которым наклеен ярлык «коллаборантов».
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