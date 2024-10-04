Вперед в БССР! Молодость моя, Белоруссия

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Ингерман Ланская
ну и глуп же ты, малец.... не лезь больше ко мне.. глупый мужичонка - это жалкое существо..
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1 час.
Ингерман Ланская
был уже подобный на территории России - хрущём именовался, колхозом стала вся страна
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1 час.
Владимир Бурнос
А сколько подарила США,ЕС ,Западу, списала Африке? Где 300 миллиардов ЗИН? Кто это сделал?  и назовите тех, кто &quot;подарил&quot; РБ 100 млд?
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23 мин.

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