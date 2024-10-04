Белоруссия - единственная из 15 постсоветских республик, которой за 30 с чем-то лет развала Великой страны удалось во многом избежать этого развала.
Вперед в БССР! Молодость моя, Белоруссия
Комментарии
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Ингерман Ланская
ну и глуп же ты, малец.... не лезь больше ко мне.. глупый мужичонка - это жалкое существо..
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1 час.
Ингерман Ланская
был уже подобный на территории России - хрущём именовался, колхозом стала вся страна
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1 час.
Владимир Бурнос
А сколько подарила США,ЕС ,Западу, списала Африке? Где 300 миллиардов ЗИН? Кто это сделал? и назовите тех, кто "подарил" РБ 100 млд?
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23 мин.
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