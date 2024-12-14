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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Торпедо» покупает лучшего бомбардира 1-й лиги Юшина за 17,5 млн рублей (Иван Карпов)

Черно-белые отправили в «Родину» письмо о выкупе 29-летнего вингера за эту сумму, она прописана в его контракте в качестве отступных, сообщает инсайдер Иван Карпов.

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