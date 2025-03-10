США — Россия — Европа: Далекий друг лучше помешавшегося соседа?

«Дружба взасос» с американцами нам все равно не светит ни при каких раскладах Дмитрий Родионов Фото: Zuma/TASS Материал комментируют: Владимир Можегов Всеволод Шимов Более трети американцев считают Россию союзником или дружественно настроенной к США.
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