США — Россия — Европа: Далекий друг лучше помешавшегося соседа?

«Дружба взасос» с американцами нам все равно не светит ни при каких раскладах Дмитрий Родионов Фото: Zuma/TASS Материал комментируют: Владимир Можегов Всеволод Шимов Более трети американцев считают Россию союзником или дружественно настроенной к США.