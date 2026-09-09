Фигуристка Радионова высоко оценила результаты российских спортсменов на турнире в Токио

Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Елена Радионова в комментарии Metaratings.ru высоко оценила результаты россиян на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио.
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