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Фигуристка Радионова высоко оценила результаты российских спортсменов на турнире в Токио

Фигуристка Радионова высоко оценила результаты российских спортсменов на турнире в Токио

Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Елена Радионова в комментарии Metaratings.ru высоко оценила результаты россиян на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио.

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