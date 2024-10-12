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18-летняя невестка Лепса показала, как скучает без певца в Лондоне

18-летняя невестка Лепса показала, как скучает без певца в Лондоне

Аврора Киба теперь учится в Великобритании. Григорий Лепс и Аврора Киба Belkin Alexey/news.ruGlobal Look PressГригорий Лепс и 18-летняя Аврора Киба, которую певец всем представляет как свою невесту, теперь живут в разных странах.

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