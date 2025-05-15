Продюсер Пригожин: "Евровидению" удобно показать Россию в виде "Бурановских бабушек"

Продюсер Иосиф Пригожин усомнился в беседе с ТАСС, что Россия вернется на "Евровидение". Пригожин считает, что показ выступления "Бурановских бабушек" в полуфинале "Евровидения — 2025" не является намеком на возвращение России на конкурс.
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