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Перегрев российской экономики оценили

Перегрев российской экономики оценили

«Ведомости»: пик перегрева российской экономики был пройден в 2023 году Пик перегрева российской экономики, наличие которого вслед за Центробанком (ЦБ) признал глава Минэкономразвития РФ, был пройден во второй половине 2023 года, сейчас его показатели снизились, пишут «Ведомости» со ссылкой на близкий к Банку России источник, по данным которого наблюдающийся высокий рост ВВП страны может быть связан и с расширением потенциала экономики.

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