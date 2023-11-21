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Герман Ткаченко: «Краснодар» хочет усилить три позиции: номер 6, номер 8 и номер 11»

Герман Ткаченко: «Краснодар» хочет усилить три позиции: номер 6, номер 8 и номер 11»

«Насколько я знаю, «Краснодар» ведет переговоры и хочет усилить три позиции: номер шесть, номер восемь и номер одиннадцать.

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