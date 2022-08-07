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МО РФ: из-за высоких потерь Киев решил досрочно отправить на передовую мобилизованных, проходящих подготовку в Белой Церкви

МО РФ: из-за высоких потерь Киев решил досрочно отправить на передовую мобилизованных, проходящих подготовку в Белой Церкви

В связи с высокими потерями украинская сторона решила досрочно отправить на передовую мобилизованных, проходящих подготовку в населенном пункте Белая Церковь.

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