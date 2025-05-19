Почему в Китае стоят целые пустые города с новыми, но нежилыми домами

Китай может и густонаселенный с мегаполисами с огромными многоэтажками-муравейниками, но вместе с тем здесь расположены десятки так называемых городов-призраков - современных, новых, ухоженных, но почти полностью безлюдных населённых пунктов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии