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Царьград

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Трамп: НАТО потратила миллиарды на украинскую войну, США требуют справедливости

Трамп: НАТО потратила миллиарды на украинскую войну, США требуют справедливости

Президент Дональд Трамп заявил, что НАТО вложила миллиарды в украинскую войну, подчеркнув роль США в увеличении военного бюджета.

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