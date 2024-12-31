Нечастные кадры применения ПТРК TOW-2 с БМП M2A2 Bradley ODS-SA украинской армии практически в упор по зданию.
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Нечастные кадры применения ПТРК TOW-2 с БМП M2A2 Bradley ODS-SA украинской армии практически в упор по зданию.
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