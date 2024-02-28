⚡️В Крыму задержан агент украинских спецслужб, который собирал информацию о передвижениях подразделений Росгвардии в зоне СВО Об этом сообщает ФСБ.
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⚡️В Крыму задержан агент украинских спецслужб, который собирал информацию о передвижениях подразделений Росгвардии в зоне СВО Об этом сообщает ФСБ.